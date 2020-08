Roma Multiservizi: sindacati, Consiglio Stato blocca Newco, Raggi tuteli lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, tuttavia - si legge ancora nella nota -, l'ennesimo colpo di scena: Roma Multiservizi, società partecipata dalla stessa Amministrazione attraverso Ama, ha depositato un ricorso e ottenuto la sospensiva del procedimento in corso da parte del Consiglio di Stato". Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio, insieme alle categorie Filcams, Fisascat e Uiltrasporti, chiamano in causa direttamente la sindaca Raggi: "la sindaca onori gli impegni assunti. Per noi i principi del verbale sottoscritto e di tutti gli accordi precedenti restano validi, a partire dal diritto al consolidamento degli orari di lavoro, che non può più aspettare. Vogliamo essere chiari – spiegano i sindacalisti - non ci interessa il gioco delle tifoserie contrapposte. Quello lo lasciamo ad altri. Noi tifiamo per la legalità, la trasparenza e il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ed è per questo che a Roma Capitale diciamo: la giustizia amministrativa farà il suo corso, ma gli impegni assunti vanno onorati ed entro il 31 agosto devono essere consolidati i parametri orari di chi da anni svolge strutturalmente ore di lavoro supplementare o sarà mobilitazione". (segue) (Com)