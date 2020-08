Roma Multiservizi: sindacati, Consiglio Stato blocca Newco, Raggi tuteli lavoratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiara, infine, anche la posizione di Cgil, Cisl, Uil e delle categorie Filcams, Fisascat e Uiltrasporti sui ricorsi pendenti e sulla prospettiva di gestione del servizio: "l'unica alternativa alla costituzione della Newco, per quanto ci riguarda, è quella di una vera internalizzazione dei servizi e di tutti i rapporti di lavoro, nell'ambito di una società in house partecipata al 100 per cento da Roma Capitale. Lo sosteniamo da sempre e i fatti dimostrano che abbiamo ragione: fallita la strada della gara a doppio oggetto, proseguita per anni tra proteste e ricorsi (e ad oggi sub iudice della Corte Europea), l'Amministrazione ha scelto di non ascoltare la nostra proposta, optando per la trattativa privata e l'affidamento diretto alla Newco. Una scelta che, ancora una volta, pare non essere nelle condizioni di portare avanti. Adesso basta. La sindaca - concludono i sindacalisti - si assuma le proprie responsabilità o saremo costretti a mettere in atto tutte le iniziative di mobilitazione necessarie a partire da settembre". (Com)