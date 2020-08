Roma: Raggi visita Tiberis, lavoriamo a prolungare orario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una chitarra suona "Volare", mentre curiosi in costume, si assiepano alla fine della discesa. Il consigliere capitolino M5s Roberto Di Palma con lo smartphone in mano fa una diretta Facebook ed esulta "C'è tantissima gente ed ecco la sindaca". Virginia Raggi ha visitato questo pomeriggio Tiberis, la spiaggia a bordo Tevere che da ormai tre anni l'amministrazione con allestisce sull'argine di Ponte Marconi. La prima cittadina ha quindi fatto un giro tra sdraio, ombrelloni, e tavolini per testare l'opinione dei bagnanti. "Grazie mille sindaca sono tre anni che veniamo qui e si sta benissimo, quest'anno poi davvero alla grande", le ha detto una signora. Poi la prima cittadina si è concessa una rapida partita a biliardino. Prima di andare via alcuni ragazzi intenti a giocare a beach volley nei due campi della spiaggia urbana, le hanno chiesto di scambiare due parole. "Sindaca tenga aperto di più, almeno finché c'è il sole, fare sport all'aperto è bellissimo". Raggi ha promesso "Lavoreremo per prolungare l'orario". La struttura, che sarà aperta dalle 9 alle 19.30, tutti i giorni tranne il lunedì. Il progetto Tiberis nasce dalla partnership tra l’Ufficio Speciale Tevere di Roma Capitale e Agenda Tevere Onlus, che oltre ai partner privati “esterni” quali Italgas, Terna, Polidro2HO e Tecma ha mobilitato anche il suo “Laboratorio Cesare Romiti”, centro di progettazione paesaggistica d’eccellenza diretto dall’architetta Maria Cristina Tullio. (Rer)