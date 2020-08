Ecuador: Moreno annuncia ristrutturazione del debito con Banca cinese di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno ha confermato che il governo ha ottenuto una ristrutturazione del debito con la Banca cinese di sviluppo (Cdb), negoziando una nuova rateizzazione per la restituzione del denaro. "Dopo la rinegoziazione storica del nostro debito estero, siamo stati anche in grado di riprogrammare i nostri obblighi nei confronti della Cina", ha scritto il presidente sul suo account Twitter. "Pagheremo 417 milioni di dollari di ammortamenti a partire dalla fine del 2021. Questo ci consente di affrontare meglio la situazione che sta vivendo il paese", ha detto Moreno. L'importo, secondo le informazioni del ministero delle Finanze, corrisponde a un prestito contratto dall'Ecuador nell'aprile 2016, con la Cdb. Prima di raggiungere l'accordo la previsione era che l'Ecuador restituisse i 417 milioni di dollari entro la fine di quest'anno. Ora, invece verranno pagati a partire dall'ultimo trimestre dell'anno, e suddivisi in 11 rate mensili da 37,9 milioni di dollari. (segue) (Brb)