Usa: Libano, dall'Usaid 15 milioni di dollari in assistenza umanitaria

- Gli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), forniranno più di 15 milioni di dollari in assistenza umanitaria per aiutare la popolazione del Libano a seguito delle esplosioni catastrofiche nel porto di Beirut. A dirlo è l'Usaid in una nota pubblicata sul suo sito. Questi fondi porteranno gli aiuti umanitari forniti dagli Stati Uniti al Libano a partire dal settembre dell'anno ascorso ad un totale di 403 milioni di dollari. Secondo quanto si legge nella nota, gli aiuti comprenderanno derrate alimentari che basteranno a sfamare 50 mila persone per tre mesi. L'Usaid ha anche richiesto le "capacità" uniche del Dipartimento della Difesa statunitense per il trasporto di forniture d'emergenza in Libano, tra cui forniture mediche e farmaceutiche sufficienti a sostenere fino a 50 mila persone per tre mesi. (Nys)