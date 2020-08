Libano: Fox, a Hezbollah finanziamenti anche dal Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo sciita libanese Hezbollah avrebbe ricevuto finanziamento anche dal Qatar e questo metterebbe a rischio la presenza delle truppe statunitensi a Doha. E' quanto si legge in un dossier diffuso dall'emittente televisiva Usa, "Fox News". Secondo questo documento, il Qatar avrebbe finanziato consegne di armi al gruppo Hezbollah, mettendo in pericolo le quasi 10 mila truppe statunitensi presenti nel piccolo nell'emirato. La base militare di Al Udeid dello stato del Golfo ospita un quartier generale del Comando centrale degli Stati Uniti e gli squadroni dell'aeronautica militare Usa. Un appaltatore della sicurezza privata, Jason G., che opera nel business degli appalti di armi del Qatar, ha riferito a "Fox News" che un "membro della famiglia reale" avrebbe autorizzato la consegna di hardware militare agli Stati Uniti e all'organizzazione sciita. Un dossier fornito da Jason G. e verificato da "Fox News" parla del presunto ruolo svolto dal membro della famiglia reale del Qatar sin dal 2017 in un vasto programma di finanziamento dei gruppi armati. (Res)