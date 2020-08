Usa: Pelosi, i repubblicani hanno rifiutato la nostra offerta per il pacchetto di aiuti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito democratico hanno detto oggi che la Casa Bianca ha rifiutato la loro proposta per un pacchetto di aiuti per il coronavirus dal valore di circa duemila miliardi di dollari. Lo riporta il sito "The Hill". La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha detto che come parte di un incontro a porte chiuse giovedì, i Democratici hanno offerto di ridurre il loro pacchetto di aiuti di 3.400 miliardi di dollari di mille miliardi se i Repubblicani accettassero di aumentare il loro pacchetto di circa mille miliardi di dollari della stessa cifra. "Saremmo scesi di mille miliardi, se avessero aggiunto mille miliardi. Hanno risposto assolutamente no", ha detto Pelosi durante una conferenza stampa congiunta con il leader della minoranza del Senato, Charles Schumer. I due dovrebbero incontrare il capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin venerdì. Pelosi ha detto che farà di nuovo l'offerta come parte delle trattative private.(Nys)