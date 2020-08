Roma: Simonelli, entro agosto finiranno lavori Acea nel Municipio Roma XVB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà luglio sono iniziati i lavori di bonifica della rete idrica su via Nemea, piazza dei Giuochi Delfici e in via di Vigna Stelluti. "La prima fase - dichiara in una nota Stefano Simonelli presidente del Municipio Roma XV -, che vedrà la conclusione nel fine settimana, ha interessato quasi tutta via Nemea. Dalle ore 7 di lunedì 10 agosto inizierà la seconda fase che interesserà il tratto di via di Vigna Stelluti compreso tra via Ghino Valenti e piazza dei Giuoci Delfici più la piazza medesima. Nel predetto tratto sarà vigente apposita disciplina provvisoria di traffico che, oltre ai divieti di sosta con rimozione h24, prevedrà un senso unico alternato gestito con movieri, in orario diurno, e semaforo in orario notturno. Acea potrebbe, ove possibile, garantire il doppio senso di circolazione ma solo in alcuni giorni, in orario notturno e a chiusura giornata di cantiere. I primi gironi, negli ore più critiche in termini di traffico veicolare, sarà presente in loco una pattuglia del XV Gruppo Cassia di Polizia Locale. I mezzi del trasporto pubblico, oltre alla rimodulazione delle corse prevista nel nuovo orario estivo in vigore proprio dal 10 di agosto, non subiranno, come da intese prese in apposite riunioni, soppressioni di fermate o modifiche di tragitto. Questa seconda fase di lavori dovrebbe vedere la sua conclusione entro fine agosto. Il ripristino definitivo della sede stradale, invece, verrà eseguito ed ultimato entro la prima metà di settembre, con lavoro in notturna per via di Vigna Stelluti e Piazza dei Giuochi Delfici". (Com)