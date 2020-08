India: aereo fuori pista in aeroporto Kerala, almeno 16 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 16 morti il bilancio aggiornato delle vittime dell'incidente aereo in India, occorso durante le operazioni di atterraggio nell'aeroporto di Kozhikode, nello Stato del Kerala. Lo fa sapere la direzione generale dell'Aviazione civile (Dgca), riferendo dell'avvio di indagini per accertare le cause della tragedia. Le autorità hanno inoltre riferito che le operazioni di soccorso sono state completate e che tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedali della zona. Secondo le prime ricostruzioni, un volo Air India Express partito da Dubai con a bordo 190 persone è uscito fuori dalla pista poco dopo aver toccato il suolo. L'aviazione civile precisa che a bordo si trovavano 174 passeggeri, dieci minori, due piloti e quattro membri dell'equipaggio. L’aereo si sarebbe spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed è finito oltre oltre la fine della pista, in una scoscesa profonda circa nove metri. Intervistato da Asian News International (Ani), il sottosegretario agli Esteri dell’India Vellamvelly Muraleedharan, ha detto che prima della collisione il pilota avrebbe rinunciato una prima volta ad atterrare, proprio a causa delle forti precipitazioni sul posto. Altre fonti stampa riferiscono che al momento del contatto con il suolo, l'apparecchio andava ad alta velocità, non compatibile con una manovra di atterraggio. (Inn)