Americhe: Messico si unisce a richiesta Cile di rinviare elezioni di presidente Bid

- Il Messico si è unito alla richiesta fatta dal Cile di posticipare l'elezione del presidente della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), tema sempre più caldo nell'agenda della politica regionale. Città del Messico chiede di poter rinviare il voto, previsto a settembre, denunciando i tempi corti del necessario dibattito tra i governatori, dettati dall'emergenza del nuovo coronavirus. "Il ministero delle Finanze condivide la richiesta di posporre l'elezione del presidente di questo organismo, fino a quando non ci saranno le condizioni, soprattutto per dialogare e definire il ruolo che ha questa istituzione dinanzi alle sfide sociali ed economiche che propone la congiuntura della Covid-19", si legge in un messaggio pubblicato su Twitter. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri del Cile, Amdres Allamand aveva avvertito che "in nessuna circostanza è ragionevole" procedere al voto, considerata l'influenza della pandemia sulla scena regionale. Il ministero messicano ricorda oggi inoltre che l'ipotesi del rinvio è stata "ben vista" anche dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell. (segue) (Mec)