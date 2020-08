Usa: il Canada promette ritorsione contro i dazi sull'alluminio di Trump.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha annunciato oggi dei piani di ritorsione contro gli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha deciso ieri che avrebbe reintrodotto dei dazi sull'alluminio canadese. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha annunciato un nuovo aumento delle tariffe del dieci per cento in un impianto Whirlpool in Ohio, dove ha detto che il Canada sta "approfittando di noi, come al solito... perché il business dell'alluminio è stato decimato dal Canada. Molto ingiusto". Il vice primo ministro canadese, Chrystia Freeland, ha detto in una dichiarazione che Ottawa "intende imporre rapidamente contromisure dollaro per dollaro" in risposta alla mossa statunitense. "L'alluminio canadese non mina la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ma la rafforza, lo fa da decenni attraverso una cooperazione senza pari tra i nostri due paesi", ha detto. Il primo ministro Justin Trudeau ha scritto invece in un tweet che il Canada "difenderà sempre i nostri lavoratori dell'alluminio". "Lo abbiamo fatto nel 2018 e lo faremo di nuovo adesso", riferendosi alla volta precedente in cui l'amministrazione Trump ha imposto tariffe sull'alluminio canadese.(Nys)