Governo: De Cristofaro sottosegretario al Mur

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il titolare dell'Università e ricerca Gaetano Manfredi, in una nota congiunta, annunciano il passaggio dal ministero dell'Istruzione al Ministero dell'Università e della Ricerca del sottosegretario Giuseppe De Cristofaro, "a testimonianza di un'azione di governo unitaria, continuativa ed efficace". Attualmente l'Università non aveva sottosegretari. Si vanno così a riequilibrare gli incarichi fra i due ministeri. "Ho grande stima delle capacità e dell'impegno che De Cristofaro ha dimostrato nel suo ruolo accanto alla collega Azzolina. Sono certo - sottolinea Manfredi - che saprà dare un importante contributo anche al nostro ministero, con idee, spirito di abnegazione ed esperienza da mettere al servizio del sistema universitario, delle istituzioni Afam e della Ricerca". "Ringrazio il sottosegretario De Cristofaro per la proficua collaborazione di questi mesi e gli auguro buon lavoro nel suo nuovo ruolo presso il ministero dell'Università e della ricerca dove sono certa che farà bene", aggiunge Azzolina. (Rin)