Governo: ecco gli altri punti all'ordine del giorno del Cdm odierno

- All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in questi minuti, figura - come si legge in una nota della presidenza del Consiglio - un disegno di legge relativo "all'adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto a partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009", un decreto del presidente della Repubblica legato al "regolamento recante approvazione dello statuto della 'Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile'" ed un altro decreto sempre del presidente della Repubblica di "attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 21 settembre 2019, numero 105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, numero 133". L'odg prevede anche decreti legislativi per "l'attuazione dell'articolo 1 della direttiva Ue 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", per "l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva Ue 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", di "attuazione della direttiva Ue 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, relativa alle discariche di rifiuti" e per "l'attuazione della direttiva Ue 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e della direttiva Ue 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio". (segue) (Com)