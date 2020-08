Bolivia: sciopero contro rinvio elezioni, governo minaccia uso della forza per liberare blocchi stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni della Bolivia, Arturo Murillo, ha annunciato che il governo farà ricorso a tutti i mezzi possibili per liberare le principali arterie stradali della regione di Cochabamba dai blocchi organizzati dai sindacati e dalle organizzazioni vicine all'opposizione del partito dell'ex presidente Evo Morales, il Movimiento al socialismo (Mas). "L'ordine che ha dato Morales di bloccare le strade nel contesto della pandemia è un crimine di lesa umanità, siamo al limite della chiusura del dialogo, non possiamo permettere questo crimine e interverremo in qualsiasi momento", ha detto Murillo in una conferenza stampa accompagnato dal ministro della Difesa, Luis Fernando Lopez. "Che non si dica che non abbiamo cercato il dialogo, Morales sarà responsabile dei morti che ci saranno", ha aggiunto il rappresentante del governo ad interim di Jeanine Anez. Sulla stessa linea, il titolare della Difesa, Lopez, ha ribadito che "è finita la pazienza". "Esigiamo il cessate immediato delle proteste altrimenti faremo rispettare noi la legge", ha aggiunto. (segue) (Brb)