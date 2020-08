Bolivia: sciopero contro rinvio elezioni, governo minaccia uso della forza per liberare blocchi stradali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono lo scorso 3 agosto con uno sciopero generale indetto contro la decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di rinviare le elezioni generali a ottobre. Il governo accusa i movimenti di impedire la circolazione di approvvigionamenti essenziali al sistema di salute nella lotta contro la Covid-19. Le organizzazioni sociali e i sindacati smentiscono tuttavia che i blocchi impediscano il passo a provvigioni ed ambulanze, e accusano a loro volta il governo di voler preparare un intervento armato che potrebbe derivare in un massacro. Il segretario del sindacato degli Operai (Cob), Juan Carlos Huarachi, ha risposto a Murillo che la protesta non cesserà. "Non retrocederemo, la protesta continua negli oltre 200 punti di blocco in tutto il territorio nazionale", ha detto in dichiarazioni riportate dal quotidiano "Pagina Siete". "Esigiamo il rispetto della democrazia, della salute, dell'educazione e della dignità", ha aggiunto. (segue) (Brb)