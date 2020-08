Spagna: coronavirus, governo tenta recuperare denaro per dispositivi sicurezza difettosi o mai consegnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha avviato una procedura di risoluzione, per inadempienza degli appaltatori, relativa a 5 contratti di fornitura di dispositivi di sicurezza stipulati a marzo, nella fase più acuta della pandemia del coronavirus, mai giunti a destinazione o ritenuti non conformi alle norme sanitarie. Come riferisce il quotidiano "El Pais", il 31 marzo scorso il l'esecutivo di Madrid aveva comprato 10 dispositivi di ventilazione meccanica per i reparti di terapia intensiva degli ospedali pubblici da una società chiamata "MJ Steps" per un importo di 486 mila euro. Secondo il contratto, si trattava di una "priorità", considerando la grave situazione di emergenza, ma a distanza di oltre 2 mesi non sono mai giunti in Spagna. Un altro contratto da 1 milione di euro era stato firmato il 26 marzo con la società cinese Shandong Liangfu Pharmaceutical per l'acquisto di gel disinfettante. Il carico, giunto all'aeroporto di Madrid Barajas è stato però posto sotto sequestro dall'Agenzia spagnola per i medicinali in quanto "non soddisfaceva i requisiti". Alla fine di giugno, solo il 20 per cento dei milioni di maschere, camici, occhiali e tamponi acquistati nelle ultime settimane di marzo e nelle prime settimane di aprile da fornitori sconosciuti con cui il sistema sanitario pubblico spagnolo non aveva mai lavorato prima era stato ricevuto. In molti casi, riferisce "El Pais", a causa della situazione di estrema urgenza il governo è arrivato al punto di pagare fino a 28 volte di più per lo stesso tipo di maschera. Mentre a luglio, la percentuale di ciò che è stato pagato ed effettivamente ricevuto sarebbe salita al 30/35 per cento.(Spm)