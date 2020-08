Regionali: Iannone (Fd'I), sondaggi dicono che nulla è scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale in Campania, afferma: "i sondaggi confermano che in Campania la candidatura di Stefano Caldoro sta conquistando sempre più consensi e che Il voto a Fratelli d'Italia e a tutto il centrodestra aumenta. Così l'elezione del presidente della Regione non è affatto scontata. I campani - sottolinea - stanno capendo chi davvero ha contributo alla crisi e allo sfacelo di questa Regione. Giorno dopo giorno stanno emergendo le responsabilità di De Luca e della sua giunta. Stefano Caldoro e Fratelli d'Italia rappresentano il futuro della Campania e la possibilità di chiudere questa triste stagione". (Rin)