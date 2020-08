Tlc: Repubblica Ceca, al via la gara per le frequenze per le reti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha dato il via a una gara per le frequenze per le reti di nuova generazione 5G. Lo ha comunicato l'autorità di controllo delle telecomunicazioni (Ctu), ripresa dall'agenzia di stampa "Ctk". I soggetti interessati alle frequenze, comprese tra 700 Mhz e 3,4-3,5 Ghz, hanno tempo fino al 30 settembre per fare domanda, dopodiché quelli che avranno rispettato i requisiti richiesti saranno invitati dal Ctu alla gara vera e propria. Tra le condizioni per gli operatori già presenti sul mercato c'è l'obbligo di fornire gratuitamente servizi di roaming ai nuovi attori, ai quali la gara riserva una parte delle frequenze. Gli operatori già presenti nel paese, ovvero Vodafone, T-Mobile e O2 hanno criticato la gara, affermando che non è stata preparata in maniera adeguata. A gennaio l'allora direttore del Ctu aveva rassegnato le dimissioni a causa dei cambiamenti voluti dal governo alla stessa, che a suo dire rischiavano di rallentare l'introduzione della tecnologia 5G e di fornire validi motivi per adire le corti. I ritardi sono stati motivati dal desiderio del governo di attrarre un potenziale quarto operatore, oltre a quelli già esistenti. (segue) (Vap)