Tlc: Repubblica Ceca, al via la gara per le frequenze per le reti 5G (2)

- "Dati gli errori e i problemi nelle condizioni, ci si può aspettare che la gara condurrà a controversie in sede giudiziaria e anche presso la Commissione europea", si legge in una nota di Vodafone, per la quale "il Ctu è andato oltre le sue attribuzioni e ha violato le norme nazionali ed europee". Sempre Vodafone ritiene che le condizioni della gara scoraggino dai necessari investimenti nelle reti 5G, specialmente nelle aree extraurbane. La compagnia non esclude che in definitiva la gara possa essere annullata. "Dobbiamo studiare le condizioni e ponderare i nostri prossimi passi, inclusi giudiziari", ha detto il portavoce di T-Mobile Jiri Janecek. O2 ha detto altrettanto attraverso a portavoce Lucie Jungmannova. Il mese scorso la compagnia si era comunque rivolta alla Commissione Ue, lamentando che le condizioni della gara violano la normativa europea sugli aiuti di Stato. Secondo alcune informazioni, sono interessate a partecipare anche la società energetica Cez, Sazka Mobil e Nordic Telecom. (Vap)