Brasile: produzione di veicoli in calo a luglio, -36 per cento a luglio su anno (2)

- Di fronte alla crisi, le case automobilistiche hanno avviato un negoziato con il governo nella speranza di poter posticipare l'avvio dell'adizione di più stringenti norme sul controllo delle emissioni, previste nel Programma di controllo dell'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore (Proconve). Per rispettare i nuovi standard ambientali, le compagnie dovranno investire circa 12 miliardi di real (2 miliardi di euro), un esborso ritenuto proibitivo in un momento di crisi per tutto il settore. "Di fronte alla crisi dobbiamo discutere termini di investimento più realistici, nonché pensare ad altre soluzioni a breve termine che ci consentano di ridurre ulteriormente le emissioni dei veicoli", ha affermato il presidente di Anfavea, Luiz Carlos Moraes. (segue) (Brb)