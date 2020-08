Brasile: produzione di veicoli in calo a luglio, -36 per cento a luglio su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lieve miglioramento è stato registrato a luglio anche per le vendite di veicoli, aumentate del 31,3 per cento a luglio rispetto al mese di giugno. Lo ha reso noto la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), secondo cui ci sono state 174.498 immatricolazioni tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus nel corso del mese, rispetto alle 132.826 di giugno. Rispetto a luglio 2019 tuttavia, quando le unità vendute furono 243.599, si è registrato un calo del 28,3 percento. "Possiamo vedere che il mercato si sta gradualmente adeguando alla nuova normalità e l'indice di fiducia inizia a migliorare", ha dichiarato il presidente di Fenabrave, Assumpcao Junior. Tuttavia il dato dei primi nove mesi del 2020, con la vendita di 983.254 unità rispetto a 1.551.709 nello stesso periodo dello scorso anno, riferisce di un calo pari al 36,6 per cento. (Brb)