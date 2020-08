Cile: Commissione nazionale del rame migliora stime sul prezzo nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per la pandemia del nuovo coronavirus, la produzione di rame in Cile ha registrato un aumento del 2,6 per cento su base annuale nel primo semestre. In termini nominali si tratta di un incremento del volume prodotto equivalente a 70 mila tonnellate. Secondo dati forniti da Cochilco, nei primi sei mesi dell'anno sono stati estratti 2,832 milioni di tonnellate di rame contro i 2,761 milioni dello stesso periodo del 2019. Ad aumentare la produttività sono state in particolare le tre principali compagnie minerarie che operano nel paese, la statale Codelco, con un +3,5 per cento, Escondida, con un +5,1 per cento, e Collahuasi, con un +26,8 per cento. Secondo il vicepresidente esecutivo di Cochilco, l'incremento della produzione è dovuto ad ogni modo a una scelta della compagnie minerarie di privilegiare le zone con miglior rendimento estrattivo. (segue) (Abu)