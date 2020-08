Energia: Dipartimento di Stato Usa, Europa sia meno dipendente da fonti russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono che la Polonia e gli altri paesi dell'Europa diversificano le fonti energetiche per essere meno dipendenti dalla Russia. Lo ha dichiarato l'assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici, Philip Reeker. "Ci siamo molto impegnati per aiutare questi paesi a trovare fonti alternative, in modo che possano diversificarle dalla Russia", ha dichiarato Reeker durante una conferenza in vista della missione del segretario di Stato Usa Mike Pompeo in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Slovenia la prossima settimana. In questo modo, secondo Reeker, "la Russia non avrebbe lo strumento di controllo".(Nys)