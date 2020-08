Malta: dimesso dall'ospedale il testimone chiave dell'omicidio Caruana Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Melvin Theuma, testimone chiave nel caso dell'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, è stato dimesso dall'ospedale Mater Dei di La Valletta. Lo ha annunciato la polizia maltese citata dalla stampa locale. Secondo quanto riferito, Theuma è ora in grado di tenere una conversazione senza l'aiuto di un interprete. Secondo quanto affermato dal commissario Angelo Gafà, la polizia maltese è in trattative con il team medico di Theuma per rafforzare la sua sicurezza personale. Gafà ha detto che in seguito all'incidente del 21 luglio – quando Theuma è stato trovato in una pozza di sangue con il collo tagliato e le ferite all'addome nel suo appartamento di Swieqi – la polizia è tornata a ragionare per garantire che la sua vita sia protetta in ogni momento. La vicenda ha suscitato molto scalpore e si è subito pensato che Theuma sia stato aggredito e messo a tacere visto il suo ruolo nel processo. Tuttavia appena 12 ore dopo l'incidente, proprio il commissario Gafá ha riferito ai giornalisti che alcune prove preliminari indicano con un’elevata probabilità che Theuma si sarebbe auto-inferto le ferite. Secondo Gafà, infatti, la porta d’accesso all’abitazione del testimone non mostra segni di effrazione, così come non sono state trovati stupefacenti o le note scritte in alcuni casi dalle persone che tentano il suicidio. (segue) (Res)