Italia-Algeria: Di Stefano riceve alla Farnesina delegazione di Algeri, focus su innovazione e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha incontrato oggi in Farnesina, insieme alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, il ministro algerino incaricato dell’Economia della conoscenza e delle start-up Yacine El-Mahdi Oualid e il ministro algerino incaricato delle Microimprese Nassim Diafat. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui il colloquio ha costituito una preziosa occasione per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore dell’innovazione tecnologica e del digitale. Ricordando la sua missione in Algeria, l’ultima prima dell’erompere dell’emergenza Covid-19, il sottosegretario ha valorizzato le già solide relazioni economiche fra Italia e Algeria, che fanno di Algeri primo partner commerciale dell’Italia nella regione Mena, evidenziando anche che è “tempo di spingerci verso nuove frontiere, sfruttando l’opportunità offerta dalle nuove tecnologie”. Durante l’incontro si è discusso anche di nuove iniziative e progetti volti a rafforzare la cooperazione nel campo delle start-up e dell’innovazione digitale. “Sono profondamente convinto che il nostro futuro dipenderà in gran parte dall’uso virtuoso che sapremo fare dell’innovazione tecnologica in maniera il più possibile aperta e collaborativa” – ha dichiarato in chiusura il Sottosegretario. (Com)