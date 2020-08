Migranti: Crimi, siamo per legalità, chi non ha diritto va rimpatriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, intervistato dal Tg1, in merito al tema dei migranti ha sottolineato che da parte del governo "non si tratta di linea dura o di linea morbida, si tratta di stabilire un principio di legalità: chi ha diritto di chiedere asilo sarà accolto, chi non ne ha diritto deve essere rimpatriato. In questi mesi - ha spiegato il viceministro all'Interno - stiamo assistendo a un fenomeno che è l'aumento degli sbarchi indipendenti dalla Tunisia, Paese considerato sicuro. Per questo motivo credo si debba lavorare con la Tunisia, come sta facendo il nostro ministro degli Esteri", ha concluso Crimi, "per ridurre le partenze e per incrementare i rimpatri". (Rin)