Brasile: amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 33 per cento in un anno

- Gli allarmi relativi alla deforestazione della foresta pluviale amazzonica in Brasile sono cresciuti del 33 per cento nel corso degli ultimi 12 mesi, raggiungendo un totale di 9.125 chilometri quadrati nel periodo compreso tra agosto 2019 e 30 luglio del 2020. Lo rende noto l'istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe), ente collegato al ministero della Scienza e della Tecnologia brasiliano. Gli allarmi sono emessi automaticamente su base quotidiana dal sistema satellitare di rilevamento della deforestazione (Deter) che in tempo reale mappa il territorio, allertando in caso di modificazioni alla flora rispetto alla rilevazione precedente. Nel periodo di riferimento precedente, compreso tra il primo agosto 2018 e il 31 luglio 2019, il territorio interessato dal disboscamento fu di 6.844 chilometri quadrati. (segue) (Brb)