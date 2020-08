Latina: inseguimento da paura con carambole di auto, arrestato borseggiatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inseguiti dalla polizia per le strade del centro di Latina, causano incidenti e feriti. Tre delenqunti sono fuggiti poco dopo mezzogiorno di oggi, dopo aver borseggiato una donna in via Isonzo. La volante della questura li ha intercettati: tre persone in fuga su una Ford Focus. L’inseguimento è andto avanti per chilometri in direzione di Cisterna di Latina ma, all’incrocio di Borgo Podgora, i fuggitivi hanno perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un’autovettura che era in transito, e la corsa della Ford Focus è terminata schiantandosi contro un’altra macchina ferma con all’interno una intera famiglia tra cui due minori. Dopo l’impatto, i tre malviventi sono fuggiti a piedi inseguiti dai poliziotti, che sono riusciti a bloccarne uno solo, un 47enne peruviano, pluripregiudicato residente a Roma, che è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)