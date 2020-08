Cile: Commissione nazionale del rame migliora stime sul prezzo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cilena del Rame (Cochilco), ha migliorato le stime riguardanti il prezzo della principale materia prima che esporta il paese nel 2020 portandola da una media di 2,40 a 2,62 dollari la libbra. Attualmente il prezzo del rame è attestato sui 2,90 dollari, mentre le proiezioni di Cochilco per il 2021 stimano invece il prezzo medio a 2,85 dollari. Il ministro delle Miniere, Baldo Prokurica, ha affermato che l'aumento della proiezione relativa al 2020 è dovuto principalmente alla ripresa della domanda già in atto dalla Cina, il principale consumatore mondiale del metallo. "Il nostro principale acquirente è la Cina, e l'economia cinese ha registrato una ripresa interessante come effetto del programma di riattivazione che ha promosso il governo", ha detto Prokurica in dichiarazioni riportate dal quotidiano "La Tercera". Il ministro ha quindi ricordato che ogni centesimo di aumento del prezzo del rame significa per lo stato un aumento di 60 milioni di dollari in termini di entrate fiscali. (segue) (Abu)