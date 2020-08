Bielorussia: ex candidato presidenziale Tsepkalo in visita a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex candidato presidenziale bielorusso Valery Tsepkalo è arrivato nella capitale polacca Varsavia per una breve visita. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Tsepkalo resterà nella capitale polacca per due o tre giorni e incontrerà numerosi politici europei e rappresentanti dei media polacchi. L’ex candidato alla presidenza è giunto a Varsavia da Kiev, dove si trovava fin dai primi giorni di agosto nel quadro di un viaggio programmato in tutti i paesi vicini prima delle elezioni presidenziali bielorusse, previste per il 9 agosto. Prima di partire per Kiev Tsepkalo si trovava a Mosca, dove secondo una fonte a lui vicina si era recato con urgenza lo scorso 24 luglio per timore di essere arrestato, dopo che le forze di polizia avevano perquisito il quartier generale della sua campagna elettorale. Sempre secondo la fonte Tsepkalo era andato a Mosca con i figli, lasciando la moglie in Bielorussia. In precedenza la Commissione elettorale centrale bielorussa aveva rifiutato di registrare Tsepkalo come candidato presidenziale, e il politico aveva impugnato la decisione davanti alla Corte suprema, che si era però pronunciata in favore della commissione. (Rum)