Tlc: Romani (Idea-Cambiamo), tecnologia 5G interesse strategico Paese

- Il senatore di Idea-Cambiamo Paolo Romani, in una nota, afferma: "è dal 2010, dal primo piano di diffusione della banda larga del governo italiano, che si discute attorno al tema della rete unica. Fra le spinte europee alla massima apertura alla concorrenza, le legittime esigenze di ingresso nel mercato degli Olo e la peculiarità italiana di un backbone ancora in parte in rame si è arrivati al 2018, quando con la legge 136 si è sancita la volontà in parlamento di procedere con un progetto sempre più strategico alla luce delle nuove evoluzioni tecnologiche in campo di infrastrutture e di utilizzo e applicazione delle stesse in ogni ambito della pubblica amministrazione e delle attività economiche e produttive. Senza dubbio lo scenario non sembra semplificarsi, con l’affacciarsi di nuovi stakeholders interessati a quella che forse rappresenta la realizzazione dell’infrastruttura più decisiva per determinare lo sviluppo futuro del Paese". (segue) (Com)