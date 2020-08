Tlc: Romani (Idea-Cambiamo), tecnologia 5G interesse strategico Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma ciò che è ancora più certo è che l’Italia non possa fare a meno delle più evolute tecnologie di connessione digitali, fondamentali per chiudere il divario che spesso condanna ampie aree del territorio italiano, dalle aree periferiche, alle aree montane e le isole, ad un ritardo in termini di servizi, di opportunità e di crescita economica - continua Romani -. Investire su un’unica infrastruttura di rete a banda ultra-larga è dunque sicuramente un interesse strategico del Paese, come lo è lo sviluppo della nuova tecnologia 5G. Sulla governance del sistema nel suo complesso è importante che il governo italiano dia indicazioni precise. La digitalizzazione è una delle linee guida su cui l’Europa chiede di concentrarsi nell’elaborazione di un piano riforme per il Next Generation Eu e su tutti gli aspetti più delicati del processo è necessario che il governo coinvolga il Parlamento in scelte che determineranno il futuro oltre l’orizzonte dell’attuale legislatura". (Com)