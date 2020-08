Roma: Azzola (Cgil), buon lavoro al nuovo Prefetto Matteo Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutta la segreteria della Cgil regionale desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola. "Siamo sicuri che saprà svolgere il delicato incarico che gli è stato affidato con competenza e passione. La Capitale ha attraversato e sta ancora attraversando un periodo difficile e la fase che ci aspetta sarà assai complicata - aggiunge Azzola -. La Cgil e' pienamente disponibile e pronta a collaborare per il bene dei cittadini e della città. Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare per il lavoro svolto il prefetto uscente Gerarda Pantalone". (Com)