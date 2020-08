Usa-Slovenia: Washington e Lubiana sigleranno dichiarazione congiunta sul 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Slovenia firmeranno una dichiarazione congiunta sulla sicurezza delle reti 5G durante la visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Lubiana la prossima settimana. Lo ha detto il segretario di Stato aggiunto Usa Philip Reeker durante un briefing con la stampa. “Non vediamo l'ora di firmare la dichiarazione congiunta Usa-Slovenia sulla sicurezza delle reti 5G. Ciò riflette la nostra dedizione comune alla protezione della privacy e dell'integrità delle infrastrutture high-tech e delle libertà individuali", ha detto Reeker durante una teleconferenza organizzata per presentare la visita di Pompeo. Reeker ha osservato che gli Stati Uniti e la Slovenia condividono la posizione secondo cui le reti 5G dovrebbero essere difese dalle minacce provenienti dalla Cina e dai tentativi di Pechino di penetrare in queste reti. La prossima settimana Pompeo visiterà la Slovenia durante il suo viaggio in Europa che prevede anche tappe in Repubblica Ceca, Polonia e Austria. (Nys)