Milano: nominato nuovo direttore della civica scuola di musica "Claudio Abbado"

- Roberto Favaro, musicologo, saggista e docente universitario, è stato nominato nuovo direttore della civica scuola di musica "Claudio Abbado" di Milano. "Voglio ringraziare - commenta l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno - il direttore uscente Andrea Melis per l'importante lavoro svolto in questi anni, che ha portato la Scuola a esprimere un'offerta formativa di altissimo livello, con il riconoscimento ministeriale del valore dei titoli di studio rilasciati, e un augurio di buon lavoro a Roberto Favaro, certi che le sue competenze culturali, didattiche e gestionali potranno assicurare alla Scuola un percorso di ulteriore crescita nel posizionamento di qualità e reputazione".Favaro si insedierà a settembre a conclusione del mandato dell'attuale direttore Andrea Melis. (com)