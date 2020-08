Fiumicino: Porrello (M5s), bene bocciatura raddoppio aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma del ministro all'ambiente Costa, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali e turismo Franceschini, sul decreto che boccia il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino è un passo importante nella battaglia contro questa minaccia che incombe da anni sulle aree protette che circondano l'attuale perimetro". Lo dichiara, in una nota, Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Lo scalo di Fiumicino rappresenta un hub fondamentale, ma il suo sviluppo non deve impattatare sull'ambiente circostante, violando una serie di vincoli, considerando anche il fatto che un migliore utilizzo dell'attuale sedime permetterebbe allo scalo aeroportuale di incrementare notevolmente il numero di voli e quindi di passeggeri - aggiunge Porrello -. Un sentito grazie al Ministro Costa che, per l'ennesima volta, dimostra l'inversione nelle politiche di tutela dell'ambiente che il M5s sta propulsando a tutti i livelli istituzionali, come dimostrano i tanti atti e le azioni portate avanti anche nel Consiglio Regionale del Lazio".(Com)