Roma: Prestipino (Pd), alleanza con M5s sarebbe alchimia incomprensibile

- La deputata del Partito democratico e coordinatrice di Base Riformista Roma Patrizia Prestipino, in una nota, afferma: "al di là delle valutazioni del bravo collega Leodori, che sono certamente in buona fede, senza la rimozione della candidatura della Sindaca Raggi dal tavolo, la discussione sulle alleanze del centrosinistra alle prossime elezioni comunali non può nemmeno rimanere aperta. Tutti quelli che vivono a Roma, testimoni in questi anni del disastro Raggi non capirebbero queste alchimie”. (Com)