Scuola: assessore Lazio, da Regione impegno per riapertura anno 2020/21 più inclusivo

- La giunta della Regione Lazio ha approvato il piano annuale per il diritto allo studio 2020/21. "Con questo atto la Regione promuove, come ogni anno, una serie di interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. Il piano, dopo essere stato approvato in prima lettura dalla giunta regionale, dovrà acquisire il parere della commissione consiliare competente in materia". Lo dichiara in una nota Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. "Per l’anno scolastico 2020/21 stanzieremo complessivamente 7.300.000 euro che verranno poi ripartiti tra i Comuni del Lazio per garantire i servizi di mensa, di trasporto scolastico degli alunni del I ciclo di istruzione ed in particolare di quelli con disabilità, di fornitura di libri di testo e materiale didattico per gli alunni residenti che frequentano la scuola primaria - aggiunge Di Berardino -. Inoltre nell’ipotesi che si verifichi un peggioramento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 per l’anno scolastico 2020/2021 abbiamo previsto che i Comuni possano destinare i fondi assegnati anche all'acquisto di materiali idonei a garantire l’eventuale didattica a distanza. Una scelta che rafforza l'impegno della Regione Lazio in favore della scuola e della formazione sul nostro territorio. Inoltre - spiega l'assessore - abbiamo pubblicato due bandi sempre rivolti alle scuole con l’obiettivo di rendere ancora più efficace e snello il processo di integrazione scolastica e le pari opportunità dei disabili e delle persone svantaggiate per l’anno scolastico 2020/2021. Il primo bando riguarda sia la Comunicazione aumentativa per supportare i bambini e i ragazzi con difficoltà a comunicare sia la disabilità sensoriale, uditiva e visiva e garantisce assistenza dal nido alla maturità e prevede uno stanziamento di circa 10 milioni di euro. Il secondo bando - conclude l'assessore - riguarda l’assistenza specialistica per gli allievi con disabilità ed è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e prevede uno stanziamento di risorse a valere sul Por Fse di 24,5 milioni di euro. Anche con questi interventi di servizio in favore delle scuole e dei ragazzi contribuiamo ad una riapertura più inclusiva dell'anno scolastico 2020/2021".(Com)