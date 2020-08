Nigeria: coronavirus, Banca mondiale stanzia 114 milioni di dollari per risposta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha stanziato un totale di 114 milioni di dollari per aiutare la Nigeria ad affrontare la pandemia di coronavirus. Della somma, si legge in un comunicato dell’istituto con sede a Washington, 100 milioni saranno forniti sotto forma di prestiti e 14 milioni sotto forma di sovvenzioni che saranno distribuite a tutti i 36 Stati della Nigeria per l'approvvigionamento di attrezzature mediche, test e medicinali. “La Nigeria ha intensificato gli sforzi per contenere l'epidemia di Covid-19, ma è necessario fare di più a livello statale, dal momento che gli Stati sono in prima linea nella risposta”, ha dichiarato Shubham Chaudhuri, direttore della Banca mondiale per la Nigeria. Il Paese più popoloso dell'Africa ha registrato oltre 45 mila casi confermati di coronavirus e 930 morti, che fanno della Nigeria il terzo Paese africano più colpito dopo il Sudafrica e l’Egitto.(Res)