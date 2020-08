Roma: Angelucci-Cotticelli (Pd) su alleanza con M5s, da Leodori dichiarazioni affrettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Lazio Leodori affrettate . Dopo quattro anni di opposizione durissima al M5s in campidoglio e nei municipi, con una linea ribadita dal segretario Romano, Regionale e Nazionale di un no a qualsiasi accordo a Roma, in un intervista Leodori, senza alcun confronto negli organi di partito apre ad un’alleanza con il M5s a Roma a condizioni che metta da parte la Raggi. Questa dichiarazione ci lascia perplessi". Lo dichiarano in una nota Mariano Angelucci e Carlo Cotticelli membri dell’assemblea nazionale Pd ed esponenti di base riformista. "Chi l’ha deciso? Dove è stato deciso? Il segretario romano Casu e quello regionale Astorre sono d’accordo? - continuano gli esponenti Pd -. Ci aspettiamo una immediata presa di distanza da queste dichiarazioni e da questo modo di fare. Roma è la Capitale del Paese e se ognuno decide una propria strada non avremo nessuna speranza di convincere i cittadini Romani. Per questo motivo chiediamo che venga convocata subito una direzione e un assemblea romana con al centro la linea che il Partito intende prendere su Roma. Hanno diritto di saperlo gli iscritti del Pd e i cittadini romani dopo 4 anni e mezzo di opposizione al disastro del M5s. Noi - concludono - sappiamo da che parte stare e diciamo no a qualsiasi alleanza a Roma". (Com)