Usa: governatore Cuomo autorizza riapertura di tutte le scuole nello Stato di New York

- Le scuole in tutti i distretti scolastici dello Stato di New York potranno riaprire. Lo ha annunciato oggi il governatore di New York, Andrew Cuomo, nel corso di una conferenza stampa telefonica. “Oggi è il termine ultimo per esaminare i tassi di contagio e prendere una decisione: in base ai nostri dati, tutti i distretti scolastici possono aprire ovunque nello Stato. Ogni regione è al di sotto della soglia che abbiamo stabilito”, ha affermato Cuomo, citato dalla “Cnn”. In particolare, ha chiarito Cuomo, a ognuno dei 749 distretti scolastici dello Stato è stato richiesto di presentare entro questa settimana i piani proposti per la riapertura al dipartimento della Salute e al dipartimento dell'Istruzione statale, tuttavia 127 distretti non hanno ancora presentato i piani. (Nys)