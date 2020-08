Tribunale brevetti: Salvini, governo sostenga candidatura Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti: ci credo, esattamente come le realtà produttive e del territorio che lo chiedono a gran voce e che hanno scritto al presidente del Consiglio". Lo dichiara in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. "Parliamo di una delle città più innovative al mondo: merita un riconoscimento internazionale come questo. Farò di tutto affinché il governo accolga la proposta e si spenda per concretizzarla”, conclude Salvini. (com)