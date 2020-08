Migranti: Bernini (FI), governo lascia Regioni nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo continua "a ignorare gli allarmi dei governatori che, da nord a sud, mettono in guardia dai pericoli di una migrazione fuori controllo e fonte di nuovi contagi. Un caos che deriva dai ritardi nella definizione di un preciso protocollo sanitario per la gestione dei centri di accoglienza e della necessaria quarantena". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "I numeri sono eloquenti: tra i novemila sbarcati nelle ultime settimane sono centinaia i positivi, in Abruzzo la quasi totalità dei nuovi positivi registrati nell'ultima settimana riguarda migranti trasferiti nei centri di accoglienza o stranieri rientrati da aree a rischio, e in Friuli si registrano quasi mille arrivi al mese di irregolari, ma il Viminale si oppone anche alla chiusura dei valichi minori con la Slovenia - aggiunge -. Le Regioni sono insomma lasciate sole ad affrontare un’emergenza di cui il governo è il solo responsabile". (Com)