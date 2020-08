India, aereo fuori pista all’aeroporto di Kozhikode si spezza in due: ci sono vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo Air India Express con 191 passeggeri a bordo partito da Dubai è uscito fuori dalla pista durante le operazioni di atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, nello Stato del Kerala. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui al momento si contano tre morti e molti passeggeri feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo si è spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed è finito in una gola profonda circa nove metri. Secondo quanto riferito dall’emittente locale “Mla”, diversi passeggeri sono stati ricoverati in ospedale con lesioni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. (Inn)