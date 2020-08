Libano: leader Hezbollah, in questo periodo ogni visita al paese è positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel drammatico momento attuale, dopo le esplosioni che hanno devastato martedì il porto della capitale Beirut, occorre ringraziare tutti i paesi che hanno inviato aiuti e ogni visita al Libano deve essere considerata “positivamente”. Lo ha affermato oggi il segretario generale del movimento sciita filoiraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso trasmesso in televisione. Dopo aver espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e aver ringraziato i paesi stranieri per il loro sostegno, Nasrallah ha negato categoricamente che al porto di Beirut vi fossero armi, missili o nitrato di ammonio appartenenti a Hezbollah. Il movimento infatti “non gestisce né controlla il porto, né vi interferisce” e l’evento sarebbe stato “strumentalizzato politicamente”. Secondo Nasrallah, quel che conta ora è che ci sia un’inchiesta e che i responsabili siano chiamati a rendere conto delle loro azioni. La duplice esplosione a Beirut è avvenuta martedì e ha causato 154 vittime e oltre 5.000 feriti. (Res)