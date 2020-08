Coronavirus: Francia, mascherine obbligatorie a Marsiglia dopo aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della recente crescita dei contagi da coronavirus la città di Marsiglia, in Francia, ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto in alcuni quartieri fino al 31 agosto. Lo riferiscono oggi su Twitter le autorità cittadine. Il comune ha deciso di imporre l’utilizzo della mascherina in zone particolarmente frequentate come l’area del porto vecchio durante il giorno, e la spiaggia dell’Escale Borely e i quartieri di Cours Julien e La Plaine durante la sera. Malgrado il recente aumento dei contagi da Covid-19, la Francia ha finora escluso una nuova serrata nazionale, come misura per contenere una potenziale seconda ondata del virus. Ciò nonostante, varie regioni e dipartimenti in tutto il paese hanno introdotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per tentare di ridurre le infezioni. Dall’inizio della pandemia la Francia ha registrato più di 190 mila casi di coronavirus, con più di 30 mila vittime. (Frp)