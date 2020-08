Governo: Cdm convocato oggi alle 18.30 a palazzo Chigi, a odg decreto Agosto e riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, venerdì 7 agosto 2020, alle ore 18.30, a palazzo Chigi. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. L'ordine del giorno prevede il cosiddetto decreto Agosto, vale a dire "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed un disegno di legge recante "deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura". (Com)