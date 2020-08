Roma: De Maria (Pd), nuovo prefetto Piantedosi, uomo delle istituzioni e grande serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I migliori auguri di buon lavoro a Matteo Piantedosi, nuovo Prefetto di Roma. Un uomo delle istituzioni di grande serietà e qualità, ha ricoperto in più occasioni importanti responsabilità a Bologna, l'ultima come Prefetto, meritandosi la stima dell'intera comunità bolognese. Poi chiamato per importanti compiti a livello ministeriale, sono certo che farà un ottimo lavoro, in questa nuova e importante responsabilità”. Lo ha scritto su Facebook Andrea De Maria, deputato Pd, Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (Com)