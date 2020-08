Energia: Spagna, 2 milioni ad Abora Solar per pannello solare ibrido più efficiente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Abora Solar ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro dal Consiglio europeo per l'innovazione (Cei) per sviluppare il pannello solare ibrido più efficiente al mondo, in grado di produrre sia calore che elettricità dopo aver presentato un prototipo. Come riferisce il siti specializzato "Energias Renovables", il pannello si chiamerà "She" e sarà uno dei 6 progetti su 228 presentati dalla Spagna che saranno finanziati dal Cei. A livello europeo sono state presentate 1.852 domande con finanziamenti complessivi pari a 278 milioni di euro. La società prevede che "She" sarà sul mercato nell'aprile 2022 e, secondo quanto affermato dagli ideatori, aumenterà l'efficienza energetica (89 per cento) rispetto a qualsiasi impianto fotovoltaico o termico (20 per cento) e sarà in grado di produrre più energia con meno costi, il che significa che sarà necessaria meno superficie del tetto per generare la stessa quantità di energia di oggi. Inoltre, con l'implementazione del nuovo pannello solare ibrido, i costi di produzione si ridurranno ottenendo un significativo aumento della durata di vita del dispositivo. (Spm)