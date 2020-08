Imprese: Ciampi (Pd), gara vinta da Piaggio per fornitura scooter a Poste è ottimo risultato ma aiutare aziende locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio di Lucia Ciampi, deputata del Partito democratico, "la gara vinta da Piaggio per la fornitura a Poste italiane di 5.000 scooter termici a tre ruote è un risultato importante per tutta la provincia di Pisa. È ora fondamentale che l'azienda di Pontedera - prosegue la parlamentare in una nota - utilizzi per le commesse le aziende contoterziste del territorio, dopo la politica di esternalizzazioni estere perseguita in questi anni a danno delle tessuto industriale locale". (Com)